Школьника у депо в Брянске сбил 66-летний пенсионер на «ВАЗе»

Полицейские установили личность водителя, скрывшегося после наезда на 15-летнего школьника у депо в Бежицком районе Брянска.

Напомним, ДТП произошло 3 марта около 18.45 по улице Литейной. Девятиклассник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его доставили в больницу с ушибом мягких тканей лица. Водитель с места ДТП скрылся.

Полицейские возбудили административное расследование по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Нарушение правил маневрирования».

Как сообщили в ГИБДД Брянска, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что подростка сбил 66-летний водитель «ВАЗ-210540», неработающий житель Советского района.

По факту ДТП проводится дополнительная проверка.