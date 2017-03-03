Школьника у депо в Брянске сбил 66-летний пенсионер на «ВАЗе»
Полицейские установили личность водителя, скрывшегося после наезда на 15-летнего школьника у депо в Бежицком районе Брянска.
Напомним, ДТП произошло 3 марта около 18.45 по улице Литейной. Девятиклассник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его доставили в больницу с ушибом мягких тканей лица. Водитель с места ДТП скрылся.
Полицейские возбудили административное расследование по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Нарушение правил маневрирования».
Как сообщили в ГИБДД Брянска, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что подростка сбил 66-летний водитель «ВАЗ-210540», неработающий житель Советского района.
По факту ДТП проводится дополнительная проверка.
Новости регионов
07 Марта, 2017
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