На трассе Брянск – Новозыбков Mitsubishi перевернулся при перестроении

Mitsubishi вылетел в кювет и перевернулся на 17-м километре дороги Брянск – Новозыбков.

ДТП произошло 6 марта около 7.30. По предварительным данным ГИБДД Брянской области, 32-летний водитель Mitsubishi, который ехал от Трубчевска к Брянску, не справился с управлением при перестроении. Машина оказалась в правом по ходу движения кювете, после чего перевернулась.

Водителя госпитализировали с закрытым переломом ключицы со смещением.