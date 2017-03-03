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На трассе Брянск – Новозыбков Mitsubishi перевернулся при перестроении

Опубликовано Сегодня, 10:00

Mitsubishi вылетел в кювет и перевернулся на 17-м километре дороги Брянск – Новозыбков.

ДТП произошло 6 марта около 7.30. По предварительным данным ГИБДД Брянской области, 32-летний водитель Mitsubishi, который ехал от Трубчевска к Брянску, не справился с управлением при перестроении. Машина оказалась в правом по ходу движения кювете, после чего перевернулась.

Водителя госпитализировали с закрытым переломом ключицы со смещением.

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