На трассе Брянск – Новозыбков Mitsubishi перевернулся при перестроении
Mitsubishi вылетел в кювет и перевернулся на 17-м километре дороги Брянск – Новозыбков.
ДТП произошло 6 марта около 7.30. По предварительным данным ГИБДД Брянской области, 32-летний водитель Mitsubishi, который ехал от Трубчевска к Брянску, не справился с управлением при перестроении. Машина оказалась в правом по ходу движения кювете, после чего перевернулась.
Водителя госпитализировали с закрытым переломом ключицы со смещением.
Новости регионов
07 Марта, 2017
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