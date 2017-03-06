На Авиационной в Брянске водитель сбежал, разбив забор и машину

В ночь на 8 марта на улице Авиационной в Брянске произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, на кольце водитель иномарки не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение и вылетел на газон. Затем, по их словам, он бросил поврежденный автомобиль и скрылся.

«В третьем часу улетел. Летел на аварийке в сторону самолета на кольце, слышно было только грохот», «Водитель бросил машину и скрылся. Пьяный», – пишут в соцсетях местные жители.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские. На Авиационную также вызвали эвакуатор.



