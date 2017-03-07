В Брянске столкнулись «ГАЗель» и BMW: пострадал 9-летний ребенок
Девятилетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.
По данным городского ОГИБДД, авария произошла 7 марта около 17.45 у дома № 52/2 в Московском микрорайоне. 21-летний водитель «ГАЗ-2747», который ехал по улице Ульянова от улицы Бурова к Бежицкой, при развороте врезался в BMW 528, выезжающий с прилегающей территории на улицу Ульянова с правым поворотом к улице Бурова.
Девятилетний пассажир BMW, который находился на заднем сиденье справа и был пристегнут удерживающим устройством, получил ушиб грудной клетки и ушибленную гематому правой орбиты скуловой кости.
Оба водителя в момент ДТП были трезвыми, сообщили в ГИБДД.
Новости регионов
09 Марта, 2017
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