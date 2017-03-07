На трассе Брянск – Смоленск две машины вылетели в кювет из-за спящего водителя
В Жуковском районе уснувший за рулем водитель Subaru Legacy протаранил «ВАЗ-212140».
ДТП произошло 7 марта около 10.20 на 174-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск. 24-летний водитель Subaru Legacy ехал в сторону Брянска. По предварительной информации ГИБДД Брянской области, он уснул за рулем – машина оказалась на встречной полосе и по касательной столкнулась с «ВАЗ-212140» под управлением 47-летнего водителя. Затем оба автомобиля вылетели в кювет.
В результате аварии пострадал водитель «ВАЗа». У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы шеи и грудной клетки и ссадины головы. От госпитализации он отказался.
Новости регионов
09 Марта, 2017
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