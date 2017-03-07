11-летний мальчик пострадал в ДТП на Флотской в Брянске

11-летний мальчик пострадал в ДТП, которое произошло на улице Флотской в Брянске.

По данным городского ОГИБДД, 7 марта около 19.45 у дома № 4 по Флотской столкнулись Volvo и Honda Concerto. 28-летний водитель Volvo ехал в сторону улицы Ульянова. Не соблюдая дистанцию, он врезался в попутную Honda Concerto.

11-летний пассажир Honda, который находился на заднем сиденье слева и был пристегнут детским удерживающим устройством, получил ушиб грудной клетки.

В момент аварии оба водителя были трезвыми, отметили в ГИБДД. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Напомним, еще одно ДТП с участием ребенка произошло 7 марта в Московском микрорайоне Брянска.