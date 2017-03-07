В Брянске рухнувший столб разбил три машины

В Брянске бетонный столб рухнул на припаркованные рядом машины.

О ЧП, которое произошло сегодня, 9 марта, на проспекте Станке Димитрова в Советском районе, в соцсетях рассказали очевидцы.

По их словам, падая, электроопора раздавила сразу три автомобиля и чудом не задела людей. Размер ущерба и виновных предстоит установить.



