В Брянске девушка разыскивает угнанный «ВАЗ»

В ночь на 9 марта в Бежицком районе Брянска угнали «ВАЗ-2114».

Об этом в соцсетях рассказала интернет-пользователь под ником Кира Гейден. По ее словам, черная машина 2012 года была припаркована на «Мечте» в Бежице. Поисками уже занимается полиция.

«Срочно, кто что знает – 89102313777!» – обращается к брянцам Кира Гейден.



