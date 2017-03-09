На вокзале Брянск I женщина избила полицейского и сорвала его погоны

34-летняя женщина и ее 35-летний сожитель предстанут перед судом по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили в Брянской транспортной прокуратуре, пара оскорбила и избила стражей порядка. Нападение произошло в ноябре 2016 года в магазине на цокольном этаже железнодорожного вокзала Брянск I, где мужчина и женщина находились в состоянии опьянения.

Они обматерили полицейских, призвавших их к порядку, а затем несколько раз ударили их руками и ногами. Затем женщина сорвала погоны с куртки правоохранителя.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.