В Мглине пьяный мужчина угнал школьный автобус

С 3 по 28 февраля 2017 года на полигоне Брянского региона Московской железной дороги проходила акция «Внимание, переезд!». Столичные железнодорожники инициировали специальное мероприятие в связи с тем, что с начала года были зафиксированы многочисленные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.