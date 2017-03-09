Житель Клинцов украл из магазина культиватор
37-летнего жителя Клинцов задержали по подозрению в магазинной краже.
Как сообщили в УМВД по Брянской области, днем 4 марта в полицию обратилась сотрудница одного из магазинов Клинцов. По ее словам, неизвестный злоумышленник вынес из торгового зала культиватор стоимостью 7 тысяч рублей.
Подозреваемого, ранее судимого 37-летнего местного жителя, задержали в этот же день. Он признался, что сбыл сельскохозяйственную машину за полцены, а деньги потратил.
За кражу жителю Клинцов грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
11 Марта, 2017
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