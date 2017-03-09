В Глинищево сгорел частный дом

Утром 11 марта произошел пожар в поселке Глинищево Брянского района.

В пятом часу загорелся частный жилой дом по улице Садовой. Пожарные прибыли на место в 5.03, через 20 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени пламя распространилось по всей площади внутри деревянного дома размером 6х12 метров. Потушить пожар удалось в 5.03.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.