В Глинищево сгорел частный дом
Утром 11 марта произошел пожар в поселке Глинищево Брянского района.
В пятом часу загорелся частный жилой дом по улице Садовой. Пожарные прибыли на место в 5.03, через 20 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
К этому времени пламя распространилось по всей площади внутри деревянного дома размером 6х12 метров. Потушить пожар удалось в 5.03.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
11 Марта, 2017
|+4
|$60
|€63
Бизнес-леди узнали больше о том, каково быть женщиной в бизнесе и как стать успешнее мужчин.
Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из ее важнейших составляющих является претензионно-исковая деятельность.
С 3 по 28 февраля 2017 года на полигоне Брянского региона Московской железной дороги проходила акция «Внимание, переезд!». Столичные железнодорожники инициировали специальное мероприятие в связи с тем, что с начала года были зафиксированы многочисленные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.