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В Брянске таксист сбил переходившую дорогу женщину

Опубликовано Сегодня, 17:09

В Володарском районе Брянска водитель такси «Тройка» сбил переходившую дорогу женщину.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. ДТП произошло сегодня, 11 марта, около 14.00 у «Свенской ярмарки» на Новостройке.

По предварительной информации, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в больницу. Информации о ее состоянии не поступало.

Родные пострадавшей разыскивают очевидцев. Тех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят звонить по телефону 8-952-960-66-18 или связаться с Мариной Забродкиной, дочерью женщины, в соцсетях.

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