На Белорусской в Брянске горела постель: есть пострадавший
Вечером 11 марта произошел пожар в многоквартирном доме по улице Белорусской в Фокинском районе Брянска.
Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 22.41, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В квартире горели постельные принадлежности.
По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
12 Марта, 2017
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