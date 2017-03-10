На Белорусской в Брянске горела постель: есть пострадавший

Вечером 11 марта произошел пожар в многоквартирном доме по улице Белорусской в Фокинском районе Брянска.

Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 22.41, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В квартире горели постельные принадлежности.

По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек. Причину возгорания предстоит установить.