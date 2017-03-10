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Пенсионер погиб при пожаре на Белорусской в Брянске

Опубликовано Сегодня, 16:44

78-летний мужчина погиб при пожаре в квартире дома по улице Белорусской в Фокинском районе Брянска.

Напомним, пожар произошел вечером 11 марта. В квартире горели постельные принадлежности.

По предварительной информации, пожилой хозяин квартиры задохнулся во время пожара.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства ЧП.

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