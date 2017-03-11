У сбитой брянским таксистом женщины сотрясение мозга
62-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП в Володарском районе Брянска.
По уточненной информации городского ОГИБДД, ДТП произошло 11 марта около 12.55 у дома № 40 по улице 2-я Мичурина. 63-летний водитель Lifan ехал в сторону улицы Никитина в левом ряду. Женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерку госпитализировали в горбольницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В момент ДТП водитель такси был трезв, сообщили в ГИБДД.
Новости регионов
13 Марта, 2017
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