Из-за горевшего матраса из пятиэтажки в Путевке эвакуировали 20 человек

В ночь на 13 марта произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Строителей в поселке Путевка Брянского района.

В 03.44 о пожаре сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях Брянского МЧС. В 3.47 пожарные прибыли на место и обнаружили сильное задымление. 20 жильцов дома эвакуировали.

В подвале пятиэтажки горел матрас на площади 2 квадратных метра. В 3.55 пожар потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.