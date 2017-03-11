Из-за горевшего матраса из пятиэтажки в Путевке эвакуировали 20 человек
В ночь на 13 марта произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Строителей в поселке Путевка Брянского района.
В 03.44 о пожаре сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях Брянского МЧС. В 3.47 пожарные прибыли на место и обнаружили сильное задымление. 20 жильцов дома эвакуировали.
В подвале пятиэтажки горел матрас на площади 2 квадратных метра. В 3.55 пожар потушили.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
13 Марта, 2017
|+2
|$60
|€63
Бизнес-леди узнали больше о том, каково быть женщиной в бизнесе и как стать успешнее мужчин.
«Ростелеком» заключил контракт с ФК «Зенит» на оказание интеграторских услуг в рамках проекта по внедрению в футбольном клубе решения SAP для создания новой системы работы с болельщиками. Стоимость контракта составила 44,5 млн рублей сроком на 3 года.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по снижению потерь электроэнергии в сетях в 2016 году. В рамках реализации мероприятий Программы снижения потерь электроэнергии (ПСП) за отчетный период фактические потери электроэнергии составили 5,65 % от отпуска в сеть.
На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в марте 2017 года сотрудники путевого комплекса выполнят плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимо провести после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.