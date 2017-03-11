В Бежице столкнулись Ford и Kia: пострадала женщина

46-летняя жительница Брянска получила травмы в результате ДТП в Бежицком районе.

11 марта женщина обратилась в городскую больницу № 1. Врачи диагностировали у нее ушибленную рану волосистой части головы, ушибы мягких тканей левого коленного сустава, правого тазобедренного сустава и левого плечевого сустава.

По данным предварительной проверки ГИБДД Брянска, авария произошла 7 марта около 14.40 у дома № 30 по улице Литейной. 48-летний водитель Ford выезжал со второстепенной дороги по улице Медведева с левым поворотом на улицу Литейную. Не уступив дорогу, он врезался в Kia.

Пострадавшая женщина была пассажиркой автомобиля Ford. По факту ДТП проводится проверка.