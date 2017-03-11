В Бежице столкнулись Ford и Kia: пострадала женщина
46-летняя жительница Брянска получила травмы в результате ДТП в Бежицком районе.
11 марта женщина обратилась в городскую больницу № 1. Врачи диагностировали у нее ушибленную рану волосистой части головы, ушибы мягких тканей левого коленного сустава, правого тазобедренного сустава и левого плечевого сустава.
По данным предварительной проверки ГИБДД Брянска, авария произошла 7 марта около 14.40 у дома № 30 по улице Литейной. 48-летний водитель Ford выезжал со второстепенной дороги по улице Медведева с левым поворотом на улицу Литейную. Не уступив дорогу, он врезался в Kia.
Пострадавшая женщина была пассажиркой автомобиля Ford. По факту ДТП проводится проверка.
Новости регионов
13 Марта, 2017
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