У кольца на Флотской в Брянске разверзся новый тротуар
Большая яма образовалась на пешеходной дорожке, ведущей от остановки «Памятник болгарским патриотам» в сторону улицы Флотской в Брянске.
Об этом интернет-пользователь под ником Житель Флотской сообщил на странице Брянской городской администрации в соцсетях.
На сделанных им фотографиях видно, что глубокая яма представляет опасность для пешеходов. Брянец отмечает, что дорожку положили во время строительства кольца в ноябре 2016 года.
«Качество вот такое работ», – заключил он. В мэрии ситуацию не комментируют.
Новости регионов
13 Марта, 2017
|+2
|$60
|€63
Бизнес-леди узнали больше о том, каково быть женщиной в бизнесе и как стать успешнее мужчин.
«Ростелеком» заключил контракт с ФК «Зенит» на оказание интеграторских услуг в рамках проекта по внедрению в футбольном клубе решения SAP для создания новой системы работы с болельщиками. Стоимость контракта составила 44,5 млн рублей сроком на 3 года.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по снижению потерь электроэнергии в сетях в 2016 году. В рамках реализации мероприятий Программы снижения потерь электроэнергии (ПСП) за отчетный период фактические потери электроэнергии составили 5,65 % от отпуска в сеть.
На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в марте 2017 года сотрудники путевого комплекса выполнят плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимо провести после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.