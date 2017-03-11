У кольца на Флотской в Брянске разверзся новый тротуар

Большая яма образовалась на пешеходной дорожке, ведущей от остановки «Памятник болгарским патриотам» в сторону улицы Флотской в Брянске.

Об этом интернет-пользователь под ником Житель Флотской сообщил на странице Брянской городской администрации в соцсетях.

На сделанных им фотографиях видно, что глубокая яма представляет опасность для пешеходов. Брянец отмечает, что дорожку положили во время строительства кольца в ноябре 2016 года.

«Качество вот такое работ», – заключил он. В мэрии ситуацию не комментируют.