В Брянске водитель сбил собаку и скрылся

В Брянске ищут очевидцев ДТП с участием собаки.

Как сообщили в группе помощи бездомным животным «БИМ», 12 марта на остановке «Салют» со стороны магазина «Восход» неизвестный водитель сбил собаку, после чего, не остановившись, уехал.

Те, кто стал очевидцем ДТП или располагает записью видеорегистратора, могут связаться с автором сообщения Анастасией Красовской в соцсетях или оставить сообщение в группе помощи «БИМ».