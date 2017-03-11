Под Брянском пешеход выжил под колесами фуры
41-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП на 109-м километре дороги Орел – Смоленск.
11 марта переходившего дорогу пешехода сбил 31-летний водитель фуры Scania с полуприцепом, который ехал в сторону Орла, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Мужчину госпитализировали в областную больницу с множественными переломами ребер, переломом костей лицевого скелета, переломом правой ключицы и переломом костей таза.
На дороге он находился в темной одежде без светоотражающих элементов, отметили в ГИБДД.
Новости регионов
13 Марта, 2017
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