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Под Брянском пешеход выжил под колесами фуры

Опубликовано Сегодня, 13:00

41-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП на 109-м километре дороги Орел – Смоленск.

11 марта переходившего дорогу пешехода сбил 31-летний водитель фуры Scania с полуприцепом, который ехал в сторону Орла, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Мужчину госпитализировали в областную больницу с множественными переломами ребер, переломом костей лицевого скелета, переломом правой ключицы и переломом костей таза.

На дороге он находился в темной одежде без светоотражающих элементов, отметили в ГИБДД.

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