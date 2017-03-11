В Брянске в турецкой айве нашли средиземноморскую муху
В Брянской области запретили ввоз в Россию 16 тонн айвы из Турции.
Груз, направлявшийся в Москву, 12 марта задержали в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе.
Во время фитосанитарного контроля сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили в айве карантинный организм. По данным экспертизы, проведенной в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории, фрукты были заражены средиземноморской плодовой мухой.
Айву вернули турецкому экспортеру.
Новости регионов
13 Марта, 2017
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