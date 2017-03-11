В Брянске ученица автошколы протаранила маршрутку

Дерево придавило мужчину в районе деревни Слободка на территории Знаменского участкового лесничества во время работ по заготовке древесины в Угранском районе 10 марта, об этом рассказали в СУ СК РФ по Смоленской области.

«Мираторг», производитель N1 свинины и говядины в России, планирует представить более 400 наименований продукции на SIAL China, крупнейшей продовольственной выставке в Азии.

Пользователь «Drive 2 Смоленск» опубликовал 13 марта на странице группы фотографии легендарных автомобилей ушедшей эпохи, находящих в областном центре на «кладбище забытых кораблей».

Смоляне в понедельник, 13 марта, вышли на пикет против строительства у «Гамаюна» торгового центра на месте сквера, об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

Двух самок зубров привезли из «Орловского Полесья» в национальный парк «Смоленское Поозерье» 12 марта, об этом сообщили в пресс-службе смоленского заповедника.

Две легковых машины «Лада» и Citroen столкнулись на улице Попова в областном центре 13 марта, об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

По предварительным данным, в аварии серьезно никто не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.

ДТП произошло вечером 13 марта на остановке «Железнодорожная поликлиника» по улице Дзержинского в Фокинском районе. По словам очевидцев, за рулем учебного «ВАЗа», протаранившего микроавтобус Citroen, находилась девушка.

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