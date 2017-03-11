В Брянске ученица автошколы протаранила маршрутку
В Брянске столкнулись учебная машина и маршрутное такси.
ДТП произошло вечером 13 марта на остановке «Железнодорожная поликлиника» по улице Дзержинского в Фокинском районе. По словам очевидцев, за рулем учебного «ВАЗа», протаранившего микроавтобус Citroen, находилась девушка.
По предварительным данным, в аварии серьезно никто не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
13 Марта, 2017
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