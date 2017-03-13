В Брянске неизвестный водитель сбил школьника и скрылся
В Брянске 12-летний школьник получил травмы в результате ДТП.
13 марта около 9.30 у дома № 45 в Московском микрорайоне ученика гимназии № 5 сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП. В Брянской областной больнице у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб правой голени.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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