В Белой Березке пьяная водитель мопеда врезалась в пенсионерку-велосипедистку
58-летняя женщина пострадала в результате ДТП на улице Дзержинского в Белой Березке Трубчевского района.
ДТП произошло 13 марта около 18.55, сообщили в областной Госавтоинспекции. 24-летняя девушка за рулем мопеда «Альфа» по касательной столкнулась с пенсионеркой-велосипедисткой, которая ехала в попутном направлении по правой полосе дороги.
В результате столкновения пенсионерка получила перелом костей таза. Согласно результатам медицинской экспертизе, девушка села за руль мопеда пьяной.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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