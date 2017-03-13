В Клинцах «тестирующая» терминал продавщица лишилась 3300 рублей
43-летняя продавщица магазина в Клинцах стала жертвой хитроумного мошенничества.
Продавщице позвонил мужчина, представившийся техническим сотрудником обслуживающей фирмы, и попросил помочь ему протестировать установленный в магазине терминал.
Для этого женщина должна была перевести 3300 рублей на указанный счет. Деньги он пообещал вернуть при личном визите в магазин.
Переведя деньги, вскоре женщина заподозрила неладное и попыталась связаться с «техработником», но его телефон оказался выключен. Работница магазина обратилась в полицию.
В региональном УМВД брянцев призвали соблюдать бдительность и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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