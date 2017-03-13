В Брянске подросток бросился под колеса машины

В Сети появилось видео, запечатлевшее момент ДТП на улице Бежицкой в Брянске.

На записи, выложенной брянцем Андреем Ивкиным в соцсетях, видно, как на пешеходном переходе подросток бросается под колеса машины. Задетый автомобилем, он быстро встал на ноги и перебежал дорогу, после чего вернулся назад, к товарищам.

По словам очевидцев, подростки принимали участие в «модной» игре «Беги или умри», а водитель стал жертвой «развода».

В ситуации предстоит разбираться правоохранителям.