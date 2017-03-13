В Брянске подросток бросился под колеса машины
В Сети появилось видео, запечатлевшее момент ДТП на улице Бежицкой в Брянске.
На записи, выложенной брянцем Андреем Ивкиным в соцсетях, видно, как на пешеходном переходе подросток бросается под колеса машины. Задетый автомобилем, он быстро встал на ноги и перебежал дорогу, после чего вернулся назад, к товарищам.
По словам очевидцев, подростки принимали участие в «модной» игре «Беги или умри», а водитель стал жертвой «развода».
В ситуации предстоит разбираться правоохранителям.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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