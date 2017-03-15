В брянском селе пьяный автоугонщик въехал в забор на машине подруги

В Гордеевском районе полиция раскрыла автоугон.

5 марта в полицию обратилась 33-летняя жительница села Творишино. По ее словам, у нее гостил знакомый. После его ухода она обнаружила пропажу «ВАЗ-2115».

Подозреваемого – 37-летнего жителя Творишино – задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался, что в день угона был сильно пьян и решил доехать на машине подруги до дома. Не справившись с управлением, он въехал в изгородь и бросил «ВАЗ» на месте ДТП.

По статье «Угон» жителю Творишино грозит до пяти лет заключения либо наложение крупного штрафа, сообщили в региональном УМВД.