В брянском селе пьяный автоугонщик въехал в забор на машине подруги
В Гордеевском районе полиция раскрыла автоугон.
5 марта в полицию обратилась 33-летняя жительница села Творишино. По ее словам, у нее гостил знакомый. После его ухода она обнаружила пропажу «ВАЗ-2115».
Подозреваемого – 37-летнего жителя Творишино – задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался, что в день угона был сильно пьян и решил доехать на машине подруги до дома. Не справившись с управлением, он въехал в изгородь и бросил «ВАЗ» на месте ДТП.
По статье «Угон» жителю Творишино грозит до пяти лет заключения либо наложение крупного штрафа, сообщили в региональном УМВД.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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