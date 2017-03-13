Фокинский район Брянска задохнулся в дыму

Вечером 14 марта Фокинский район Брянска окутал густой дым.

На головные боли и плохое самочувствие жалуются жители проспекта Московского, улиц Менжинского, Дзержинского, Гомельской, Уральской и других.

По их словам, очаг возгорания находится в районе дизельного завода: задымление мог вызвать как лесной пожар, так и сжигание мусора по примеру брянских чиновников, одобренному губернатором.

В региональном ГУ МЧС ситуацию пока не комментируют.