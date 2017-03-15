В Брянске водитель «Логана» протаранила машину скорой помощи

В Володарском районе Брянска столкнулись Renault Logan и «УАЗ» скорой помощи.

По данным городского ОГИБДД, ДТП произошло 14 марта около 9.10 у дома № 7 по бульвару Щорса.

49-летняя женщина-водитель Renault Logan ехала по улице Речной со стороны улицы Бурова с левым поворотом на бульвар Щорса. Не уступив дорогу, она протаранила машину скорой помощи, водитель которой двигался во встречном направлении по улице Речной со стороны улицы Никитина.

Автомобилистку госпитализировали в городскую больницу № 1 с переломом пяточной кости.

В момент аварии оба водителя были трезвыми, сообщили в ГИБДД. По факту ДТП полицейские проводят проверку.



