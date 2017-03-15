В Брянске водитель «Логана» протаранила машину скорой помощи
В Володарском районе Брянска столкнулись Renault Logan и «УАЗ» скорой помощи.
По данным городского ОГИБДД, ДТП произошло 14 марта около 9.10 у дома № 7 по бульвару Щорса.
49-летняя женщина-водитель Renault Logan ехала по улице Речной со стороны улицы Бурова с левым поворотом на бульвар Щорса. Не уступив дорогу, она протаранила машину скорой помощи, водитель которой двигался во встречном направлении по улице Речной со стороны улицы Никитина.
Автомобилистку госпитализировали в городскую больницу № 1 с переломом пяточной кости.
В момент аварии оба водителя были трезвыми, сообщили в ГИБДД. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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