В Брянске жителя «антинаркотических» Клюковников задержали под действием марихуаны
В Брянске задержали 24-летнего молодого человека, находившегося в состоянии наркотического опьянения.
Задержание на территории Фокинского района произвели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Брянской области. Присутствие в организме молодого человека наркотического вещества подтвердила медицинская экспертиза.
Выяснилось, что задержанный – житель села Клюковники Навлинского района, где расположен реабилитационный центр «Любовь», работающий с наркозависимыми.
В его доме в Клюковниках полицейские обнаружили три бумажных свертка и мешок с марихуаной общим весом более 800 граммов.
По словам задержанного, наркотик он изготовил еще осенью прошлого года и хранил для личного употребления.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные изготовление и хранение наркотического вещества, совершенные в крупном размере». Жителю Клюковников грозит до 10 лет заключения с наложением штрафа в размере до 500 тысяч рублей.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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