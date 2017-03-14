В Брянске жителя «антинаркотических» Клюковников задержали под действием марихуаны

В Брянске задержали 24-летнего молодого человека, находившегося в состоянии наркотического опьянения.

Задержание на территории Фокинского района произвели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Брянской области. Присутствие в организме молодого человека наркотического вещества подтвердила медицинская экспертиза.

Выяснилось, что задержанный – житель села Клюковники Навлинского района, где расположен реабилитационный центр «Любовь», работающий с наркозависимыми.

В его доме в Клюковниках полицейские обнаружили три бумажных свертка и мешок с марихуаной общим весом более 800 граммов.

По словам задержанного, наркотик он изготовил еще осенью прошлого года и хранил для личного употребления.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные изготовление и хранение наркотического вещества, совершенные в крупном размере». Жителю Клюковников грозит до 10 лет заключения с наложением штрафа в размере до 500 тысяч рублей.