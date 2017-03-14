В Брянской области задержали украинцев, прятавших фенобарбитал в колготках
В Брянской области заключили под стражу двух граждан Украины, подозреваемых в контрабанде наркотиков.
В марте в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Троебортное прибыл легковой автомобиль Audi A8, которым управлял гражданин Украины, сообщили в Брянской таможне.
Водитель и три пассажира машины заявили об отсутствии предметов и веществ, подлежащих обязательному письменному декларированию, в том числе наркотических средств.
Однако при рентгене брянские таможенники совместно с пограничниками обнаружили в багажнике фрагменты женских колготок, в которых находились четыре полимерных свертка с таблетками.
Согласно результатам экспертизы, украинцы везли в машине психотропное вещество фенобарбитал и прекурсор псевдоэфедрин, которые подлежат контролю на территории России.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Двух граждан Украины задержали и заключили под стражу в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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