В Брянской области задержали украинцев, прятавших фенобарбитал в колготках

В Брянской области заключили под стражу двух граждан Украины, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

В марте в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Троебортное прибыл легковой автомобиль Audi A8, которым управлял гражданин Украины, сообщили в Брянской таможне.

Водитель и три пассажира машины заявили об отсутствии предметов и веществ, подлежащих обязательному письменному декларированию, в том числе наркотических средств.

Однако при рентгене брянские таможенники совместно с пограничниками обнаружили в багажнике фрагменты женских колготок, в которых находились четыре полимерных свертка с таблетками.

Согласно результатам экспертизы, украинцы везли в машине психотропное вещество фенобарбитал и прекурсор псевдоэфедрин, которые подлежат контролю на территории России.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Двух граждан Украины задержали и заключили под стражу в ходе оперативно-розыскных мероприятий.