Под Малыгинским мостом в Брянске нашли тело мужчины без одежды

По статье 159 (мошенничество) осуждён Людиновским судом водитель транспортной службы Брасовского подразделения «Мираторга» (теперь уже бывший) Сергей Кустов. Он попался на любимом фокусе недобросовестных водителей — приписках в путевых листах. Вместо 3-4 рейсов в день он с августа по ноябрь регулярно записывал себе 10-12 с соответствующей оплатой.