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Под Малыгинским мостом в Брянске нашли тело мужчины без одежды

Опубликовано Вчера, 17:42

14 марта под Малыгинским мостом в Советском районе Брянска обнаружено обезображенное тело мужчины без одежды.

На месте работали медики и полицейские. По данным УМВД, личность погибшего пока не установлена, поскольку тело изуродовано из-за травм.

По факту случившегося проводится проверка. Одна из версий гибели мужчины – самоубийство.

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