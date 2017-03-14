Под Малыгинским мостом в Брянске нашли тело мужчины без одежды
14 марта под Малыгинским мостом в Советском районе Брянска обнаружено обезображенное тело мужчины без одежды.
На месте работали медики и полицейские. По данным УМВД, личность погибшего пока не установлена, поскольку тело изуродовано из-за травм.
По факту случившегося проводится проверка. Одна из версий гибели мужчины – самоубийство.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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