В Брянске «копье» пробило колесо и поцарапало бампер машины
Жительница Брянска рассказала в соцсетях о ДТП из-за дорожного «сюрприза».
По словам автомобилистки, во время движения по заасфальтированной дороге от путепровода на Новостройке в сторону Большого Полпино колесо ее автомобиля пронзила «стрела».
«Это «копье» насквозь вошло в новую резину, поцарапало бампер и оторвало подкрылок», – рассказала водитель.
«Водители, будьте внимательны! Наши дороги полны сюрпризов!» – предупредила она участников дорожного движения.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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