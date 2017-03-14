В Тешеничах горели поля: МЧС угрозы не обнаружило

Вечером 15 марта произошел крупный пожар в Тешеничах Брянского района.

Первыми тревогу забили местные жители. «В Тешеничах горят поля. Рядом дома и дачи, а также завод. 112 вообще не поднимает. В 101 звонили, сказали: машины едут, но как их не было, так и не видно, 20 минут там стояли», – рассказала в соцсетях одна из свидетелей пожара.

Спустя час ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Брянской области. По данным ведомства, пожарные прибыли на место в 21.40, через 19 минут после вызова. «Отдельными очагами» в Тешеничах горела сухая трава.

«Угрозы населенному пункту нет. В 21.05 горение локализовано, в 22.00 – ликвидировано», – сообщили в Брянском МЧС.

О пострадавших в официальной информации не сообщается.









