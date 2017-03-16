В Бяково мужчина до смерти забил приютившего его односельчанина
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя села Бяково Навлинского района.
Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 59-летнего односельчанина.
По версии СУ СК РФ по Брянской области, утром 25 декабря 2016 года пьяный мужчина находился в доме, где жил с разрешения 59-летнего хозяина жилища.
В ходе ссоры он не менее 10 раз ударил хозяина дома ногами в область туловища. От полученных травм тот умер на месте.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Состояние алкогольного опьянения может усугубить вину жителя Бяково.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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