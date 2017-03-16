В Бяково мужчина до смерти забил приютившего его односельчанина

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя села Бяково Навлинского района.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 59-летнего односельчанина.

По версии СУ СК РФ по Брянской области, утром 25 декабря 2016 года пьяный мужчина находился в доме, где жил с разрешения 59-летнего хозяина жилища.

В ходе ссоры он не менее 10 раз ударил хозяина дома ногами в область туловища. От полученных травм тот умер на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Состояние алкогольного опьянения может усугубить вину жителя Бяково.