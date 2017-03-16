В Брянске столкнулись «ВАЗ» и автобус: у пенсионера перелом ребра

67-летний мужчина пострадал в результате ДТП с участием автобуса «ЛиАЗ» и «ВАЗ-21074» в Брянске.

По информации ГИБДД Брянска, ДТП произошло 14 марта около 14.55 у дома № 38 по Московскому проспекту в Фокинском районе. По предварительным данным брянской полиции, водитель «ВАЗа» ехал со стороны улицы Дзержинского к улице Шолохова. Не соблюдая дистанцию, он врезался в автобус.

Врачи диагностировали у пенсионера перелом 6-го ребра слева.