На Фокина в Брянске водитель «Калины» сбил пенсионера на «зебре»
65-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в центре Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 15 марта около 21.50 у дома № 45 по улице Фокина в Советском районе пешехода сбил 37-летний водитель «Лады Калины», который ехал со стороны проспекта Станке Димитрова к проспекту Ленина. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и рвано-резаной раной лба.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. По данным ГИБДД, водитель «Лады Калины» был трезв.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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