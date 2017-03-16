На Фокина в Брянске водитель «Калины» сбил пенсионера на «зебре»

65-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в центре Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 15 марта около 21.50 у дома № 45 по улице Фокина в Советском районе пешехода сбил 37-летний водитель «Лады Калины», который ехал со стороны проспекта Станке Димитрова к проспекту Ленина. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и рвано-резаной раной лба.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. По данным ГИБДД, водитель «Лады Калины» был трезв.