В Большом Полпино перевернулся «Логан»: полиция ищет свидетелей
Полиция ищет очевидцев ДТП в Володарском районе Брянска.
Авария произошла 21 февраля около 16.00 на улице Кирпичной в поселке Большое Полпино.
По уточненной версии регионального УМВД, водитель Renault Logan не справился с управлением – в результате машина перевернулась.
Пассажир иномарки получил тяжелую травму: его госпитализировали в городскую больницу № 1 с переломом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением.
Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 1. Телефон 67-03-82.
Новости регионов
17 Марта, 2017
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