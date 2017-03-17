В Большом Полпино перевернулся «Логан»: полиция ищет свидетелей

Полиция ищет очевидцев ДТП в Володарском районе Брянска.

Авария произошла 21 февраля около 16.00 на улице Кирпичной в поселке Большое Полпино.

По уточненной версии регионального УМВД, водитель Renault Logan не справился с управлением – в результате машина перевернулась.

Пассажир иномарки получил тяжелую травму: его госпитализировали в городскую больницу № 1 с переломом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 1. Телефон 67-03-82.