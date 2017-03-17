В Брянске ночная гостья обокрала постояльца гостиницы
Ночь, проведенная с малознакомой женщиной, обернулась для постояльца гостиницы в Брянске кражей денег и имущества.
Как сообщили в региональном УМВД, 12 марта в полицию обратился 46-летний мужчина. По его словам, из его гостиничного номера пропали два мобильных телефона, золотая цепочка с крестом и 9 тысяч рублей.
Мужчина пояснил, что накануне познакомился с женщиной, которую решил привести в свой номер. Во время распития спиртного он уснул, а наутро обнаружил пропажу денег, телефонов и украшения.
Подозреваемую, 47-летнюю жительницу Брянского района, задержали спустя два дня. Похищенное у нее удалось изъять.
По статье «Кража» женщине грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
17 Марта, 2017
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