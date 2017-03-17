В Брянске ночная гостья обокрала постояльца гостиницы

Ночь, проведенная с малознакомой женщиной, обернулась для постояльца гостиницы в Брянске кражей денег и имущества.

Как сообщили в региональном УМВД, 12 марта в полицию обратился 46-летний мужчина. По его словам, из его гостиничного номера пропали два мобильных телефона, золотая цепочка с крестом и 9 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что накануне познакомился с женщиной, которую решил привести в свой номер. Во время распития спиртного он уснул, а наутро обнаружил пропажу денег, телефонов и украшения.

Подозреваемую, 47-летнюю жительницу Брянского района, задержали спустя два дня. Похищенное у нее удалось изъять.

По статье «Кража» женщине грозит до пяти лет заключения.