В Брянске водитель автобуса с пассажирами протаранил Peugeot
На остановке «Улица Литейная» в Брянске столкнулись автобус «ЛиАЗ» и Peugeot 407.
ДТП произошло 17 марта около 17.40 у дома № 133 по улице Ульянова в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД,
40-летний водитель автобуса, ехавший со стороны улицы Молодой Гвардии, протаранил стоявший Peugeot под управлением 27-летнего водителя.
В результате ДТП пострадала 76-летняя пассажирка автобуса – врачи диагностировали у нее ушиб спины и поясничного отдела позвоночника.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
18 Марта, 2017
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