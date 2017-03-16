В Брянске водитель автобуса с пассажирами протаранил Peugeot

На остановке «Улица Литейная» в Брянске столкнулись автобус «ЛиАЗ» и Peugeot 407.

ДТП произошло 17 марта около 17.40 у дома № 133 по улице Ульянова в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД,

40-летний водитель автобуса, ехавший со стороны улицы Молодой Гвардии, протаранил стоявший Peugeot под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 76-летняя пассажирка автобуса – врачи диагностировали у нее ушиб спины и поясничного отдела позвоночника.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.