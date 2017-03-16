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Под Дятьково на ходу перевернулся «ВАЗ»: пострадала женщина

Опубликовано Сегодня, 12:27

45-летняя женщина получила травмы в результате ДТП на 28-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области.

По данным областной Госавтоинспекции, 17 марта около 7.45 45-летний водитель «ВАЗ-2110», который ехал от Брянска к Дятьково, не справился с управлением – машина перевернулась на проезжей части.

45-летнюю пассажирку госпитализировали в Дятьковскую районную больницу с ушибленной раной лба и сотрясением головного мозга.

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