Под Дятьково на ходу перевернулся «ВАЗ»: пострадала женщина

45-летняя женщина получила травмы в результате ДТП на 28-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области.

По данным областной Госавтоинспекции, 17 марта около 7.45 45-летний водитель «ВАЗ-2110», который ехал от Брянска к Дятьково, не справился с управлением – машина перевернулась на проезжей части.

45-летнюю пассажирку госпитализировали в Дятьковскую районную больницу с ушибленной раной лба и сотрясением головного мозга.