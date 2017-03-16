Тройная авария произошла на Московском проспекте Брянска
Сегодня днем произошла крупная авария на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.
У гипермаркета «Линия-2» столкнулись «ВАЗ-2101», «ВАЗ-2110» и микроавтобус ритуальной службы.
Все три машины получили кузовные повреждения, наибольшие – у «ВАЗ-2101». От удара у «копейки» выбило стекла.
Как рассказал в соцсетях родственник водителя «ВАЗ-2101», «деда подрезали и задели перед». «Его развернуло через две полосы. Камеры с «Метро» аварию зафиксировали», – сообщил он.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
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