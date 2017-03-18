В Брянске водитель BMW развернулся через разделительную полосу

В Брянске сняли на видео странные маневры водителя BMW.

Инцидент произошел 18 марта. На записи, выложенной в соцсетях пользователем Виталием Аксененко, видно, как на выезде из Бежицкого района водитель BMW развернулся – не без труда – через разделительную полосу к удивлению других участников дорожного движения.

Затем машина уперлась в бордюр на крайней правой полосе, спровоцировав пробку в сторону остановки «Памятник болгарским патриотам».

Очевидцы сообщают, что, когда на место ДТП прибыли сотрудники ДПС, водитель повел себя агрессивно. По их словам, мужчина был пьян.