Брянский дальнобойщик Андрей Лисеев пропал в Краснодарском крае

В Краснодарском крае пропал 36-летний дальнобойщик из Белых Берегов.

Такая информация появилась на странице поселка в соцсетях.

«Пропал водитель-дальнобойщик Лисеев Андрей Юрьевич, 36 лет, житель поселка Белые Берега Брянской области. Последний раз выходил на связь 17.02.2017 из города Славянск-на-Кубани. Рост 165. Был одет в пуховик темно-синего-цвета, черную вязаную шапку, черные ботинки. Приметы: волосы темные, на левом предплечье цветная татуировка-дракон, на правой руке кончик среднего пальца не разгибается», – говорится в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Лисеева, просят звонить по телефону 8-915-533-99-82.