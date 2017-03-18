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Брянский дальнобойщик Андрей Лисеев пропал в Краснодарском крае

Опубликовано Вчера, 23:30

В Краснодарском крае пропал 36-летний дальнобойщик из Белых Берегов.

Такая информация появилась на странице поселка в соцсетях.

«Пропал водитель-дальнобойщик Лисеев Андрей Юрьевич, 36 лет, житель поселка Белые Берега Брянской области. Последний раз выходил на связь 17.02.2017 из города Славянск-на-Кубани. Рост 165. Был одет в пуховик темно-синего-цвета, черную вязаную шапку, черные ботинки. Приметы: волосы темные, на левом предплечье цветная татуировка-дракон, на правой руке кончик среднего пальца не разгибается», – говорится в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Лисеева, просят звонить по телефону 8-915-533-99-82.

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