В Брянске 9-летний мальчик попал под колеса Kia Sportage

В Брянске 59-летний водитель Kia Sportage сбил девятилетнего мальчика.

ДТП произошло 19 марта около 11.50 у дома № 57 по улице Кромской в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД.

Водитель ехал от улицы Молодой Гвардии к улице Литейной. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

В Брянской областной больнице у мальчика диагностировали параорбитальную гематому – после осмотра его отпустили с назначением лечения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.