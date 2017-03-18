В Брянске 9-летний мальчик попал под колеса Kia Sportage
В Брянске 59-летний водитель Kia Sportage сбил девятилетнего мальчика.
ДТП произошло 19 марта около 11.50 у дома № 57 по улице Кромской в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель ехал от улицы Молодой Гвардии к улице Литейной. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.
В Брянской областной больнице у мальчика диагностировали параорбитальную гематому – после осмотра его отпустили с назначением лечения.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
20 Марта, 2017
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