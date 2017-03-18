В Гордеевском районе при ночном пожаре эвакуировали 12 человек

В ночь на 20 марта произошел пожар в трехэтажном доме по улице Ленина в поселке Мирный Гордеевского района.

Пожарные прибыли на место в 0.30, через четыре минуты после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. Очаг возгорания находился на площади 3 квадратных метра в квартире на третьем этаже. 12 жильцов подъезда эвакуировали.

Пожар потушили в 0.42. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.