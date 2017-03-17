В Большом Полпино горел частный дом

Сегодня днем горел частный жилой дом в поселке Большое Полпино в Володарском районе Брянска.

Получив сообщение о пожаре в доме по улице Челюскинцев в 15.16, пожарные прибыли на место в 15.23, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Чердак деревянного дома с шиферной крышей был задымлен. Пламя распространилось на 5 квадратных метрах чердачного помещения, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

В 15.51 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину ЧП предстоит установить.