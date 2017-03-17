При пожаре в Бежице семь человек эвакуированы, один спасен

Вечером 20 марта произошел пожар в квартире 10-этажного дома в микрорайоне Автозаводец в Бежице.

По данным регионального ГУ МЧС, пожарные добрались до места вызова за две минуты, прибыв в 17.09. Очаг возгорания находился в квартире на 10-м этаже многоэтажки. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров.

Из соседних квартир пожарные эвакуировали семь человек. Горящую квартиру потушили в 17.21.

«Имеется пострадавший, спасенный пожарными», – сообщили в МЧС. Причина возгорания устанавливается.