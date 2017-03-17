В центре Брянска «ЗИЛ» ушел под землю

Очередная машина провалилась под землю в Брянске.

20 марта веса грузовика «ЗИЛ» не выдержал асфальт во дворе дома по улице Октябрьской, недалеко от ЦУМа, в Советском районе. Как сообщают очевидцы, машина увязла в яме задними колесами, перегородив въезд во двор.

Напомним, 18 марта в яме на парковке у ТЦ «Айсберг» застряла легковая машина. Автомобиль вызволяли спасатели. 20 марта коммунальщики устраняли последствия провала грунта.